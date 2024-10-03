Şanlıurfa'da 240 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma tarafından 240 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

İlçe jandarma ekiplerince yapılan devriye sırasında K.A. adındaki bir kişinin kullandığı otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada araç içinde gizlenmiş 48 paket halinde 240 bandrolsüz kaçak tütün bulundu.

K.A.'ya idari para cezası verilirken, tütüne de el konuldu. - ŞANLIURFA