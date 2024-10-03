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Şanlıurfa'da 240 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 240 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Siverek ilçesinde jandarma tarafından yapılan bir devriye sırasında, K.A. isimli kişinin otomobilinde gizlenmiş 240 kilo kaçak tütün bulundu. K.A.'ya idari para cezası uygulandı ve tütüne el konuldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma tarafından 240 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

İlçe jandarma ekiplerince yapılan devriye sırasında K.A. adındaki bir kişinin kullandığı otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada araç içinde gizlenmiş 48 paket halinde 240 bandrolsüz kaçak tütün bulundu.

K.A.'ya idari para cezası verilirken, tütüne de el konuldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Siverek

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