Şanlıurfa'da 23 Kilo Skunk Ele Geçirildi, Bir Kişi Gözaltına Alındı
Şanlıurfa'da durdurulan bir araçta yapılan aramada 23 kilo 300 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'da durdurulan bir araçta 23 kilo 300 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmada, şüpheli bir araç gece saat 03.30 sıralarında durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada, 23 kilo 300 gram skunk ele geçirildi. Şüpheli Y.B., uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek suçundan gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA