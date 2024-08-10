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Şanlıurfa'da 223 Kilo Skunk Maddesi Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'da polis tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 223 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da polis tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 223 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonun birinde 183 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçiren ekipler, diğer operasyonda ise 40 kilo skunk maddesi olmak üzere toplam 223 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Her iki operasyonda toplam 4 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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