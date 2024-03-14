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Şanlıurfa'da 21 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

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Ceylanpınar ilçesinde aranan bir şahıs, polis tarafından yakalandı. Şahsın 21 yıl 5 ay hapis cezası olduğu belirlendi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 21 yıl 5 ay hapis cezası olan şahıs, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yenişehir Mahallesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan M.K. isimli şahsın yapılan kontrolünde Ceylanpınar İlamat ve İnfaz Bürosunca Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan kesinleşmiş 21 yıl 5 ay hapis cezası nedeniyle aranması olduğu öğrenildi. Şahsın yapılan detaylı kontrollerinde ise 2 suç dosyası daha bulunduğu, bunlardan birinin Ceylanpınar Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık, diğerinin ise Siverek Sulh Ceza Hakimliği tarafından Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ile ilgili olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak Siverek Cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ceylanpınar Şanlıurfa Güvenlik Yakalama Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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