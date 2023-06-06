Şanlıurfa'da 20 kilo skunk ele geçirildi

Şanlıurfa'da polis tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 20 kilo skunk maddesi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da polis tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 20 kilo skunk maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, 12 paket halinde 20 kilo skunk maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA