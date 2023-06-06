Üye Girişi
Haberi Paylaş
Şanlıurfa'da 20 kilo skunk ele geçirildi

Şanlıurfa'da 20 kilo skunk ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'da polis tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 20 kilo skunk maddesi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da polis tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 20 kilo skunk maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, 12 paket halinde 20 kilo skunk maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title