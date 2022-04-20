Şanlıurfa'da 2 uzun namlulu silah ele geçirildi: 1 tutuklama - Haberler

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Şanlıurfa'da 2 uzun namlulu silah ele geçirildi: 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'da 2 uzun namlulu silah ele geçirildi: 1 tutuklama

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 2 uzun namlulu silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 2 uzun namlulu silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Siverek ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Arama yapılan adreste, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 7 adet şarjör ile 323 adet mermi ele geçirildi, olayda gözaltına alınan C.D., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa, Jandarma, Silah, 3. Sayfa, Haberler

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