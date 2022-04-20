Şanlıurfa'da 2 uzun namlulu silah ele geçirildi: 1 tutuklama

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 2 uzun namlulu silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Siverek ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Arama yapılan adreste, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 7 adet şarjör ile 323 adet mermi ele geçirildi, olayda gözaltına alınan C.D., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa