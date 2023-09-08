Şanlıurfa'da 2 Kilo 950 Gram Skunk Maddesi Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da polis tarafından durdurulan araçta 2 kilo 950 gram skunk maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak yapılan aramada skunk maddesi bulundu. Gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürülürken soruşturma devam ediyor.