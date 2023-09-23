Şanlıurfa'da 2 kilo 800 gram skunk ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 2 kilo 800 gram skunk ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adli mercilere sevk edilecek.