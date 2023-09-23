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Şanlıurfa'da 2 kilo 800 gram skunk ele geçirildi

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 2 kilo 800 gram skunk ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adli mercilere sevk edilecek.

Şanlıurfa'da 2 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen istihbarat çalışması neticesinde operasyon düzenlendi.

Ekiplerce, 2 kilo 800 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adli mercilere sevk edilecek.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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