Şanlıurfa'da 2 bin 404 Uyuşturucu Hapla Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da 2 bin 404 adet uyuşturucu hap ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında 1 şahsın üzerinde, ikamet ve aracında yapılan aramalarda 172 adet blister halinde toplamda 2 bin 404 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili şahıs uyuşturucu madde imal ve ticaretinden gözaltına alındı. - ŞANLIURFA