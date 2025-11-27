Şanlıurfa'da 2 bin 404 Uyuşturucu Hapla Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı
Şanlıurfa'da yapılan narkotik operasyonunda, 2 bin 404 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamasıyla işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında 1 şahsın üzerinde, ikamet ve aracında yapılan aramalarda 172 adet blister halinde toplamda 2 bin 404 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili şahıs uyuşturucu madde imal ve ticaretinden gözaltına alındı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa