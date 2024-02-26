Şanlıurfa'da 2 Bin 30 Adet Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 30 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 bin 30 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince 2 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 bin 30 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA