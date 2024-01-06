Şanlıurfa'da 18 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda O.S.'nin yerini tespit eden ekipler, hükümlüyü gözaltına aldı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan hükümlü ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede ekiplerce 'kasten yaralama' suçundan hakkında 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan O.S.'nin yeri tespit edildi.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA