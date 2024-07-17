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Şanlıurfa'da 16 Kilo Skunk Maddesi Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir araçta 16 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 16 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siverek Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Siverek ilçesine bağlı Selimpınar Mahallesi uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, 10 parça halinde toplam 16 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheli A.S. ve E.T. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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