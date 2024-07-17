Şanlıurfa'da 16 Kilo Skunk Ele Geçirildi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir araçta gizlenmiş halde 16 kilo 100 gram skunk ele geçirildi. Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçta gerçekleştirdikleri detaylı arama sonucunda uyuşturucu maddeyi buldu.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir araçta gizlenmiş halde 16 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siverek-Diyarbakır karayolundaki uygulama noktasında şüpheli görülen aracı durdurarak detaylı bir arama gerçekleştirdi. Arama sırasında, aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş 16 kilo 100 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - ŞANLIURFA