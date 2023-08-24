Şanlıurfa'da 15 yaşındaki çocuğun ahıra zincirle bağlanıp darbedildiği iddiasıyla baba gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun ahıra zincirle bağlanıp darbedildiği iddiasıyla ilgili babası gözaltına alındı. Baba, çocuğun kendisine ve diğer aile üyelerine arabayla çarptıklarını ve daha sonra ahıra zincirle bağlayarak darbettiklerini öne sürdü.