Şanlıurfa'da 15 Milyon TL Değerinde Altın Gaspı

Şanlıurfa'da 15 milyon TL değerinde altın çalındı

Kaçan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 15 milyon TL değerinde 5 kilogram altın, maskeli 2 hırsız tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızların yakalanması için polis ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece 23.30 sıralarında Eyyübiye ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Divanyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 kilogram külçe altın kuyumcudan alınarak atölyede bileziğe dönüştürüldü. Atölye çalışanı İbrahim Kayan ve kardeşi Muhammed Kayan işlenerek hazırlanan bilezikleri sahibine teslim etmek üzere merdivenlerden aşağı indi. Bu sırada güvenlik kamerasının olmadığı merdivenler üzerinde, yüzlerinde maske olan silahlı ve bıçaklı 2 kişi tarafından darp edilerek gasp edildi. 15 milyon TL değerindeki altın bilezikleri çalan hırsızlar, motosiklete binerek uzaklaştı.

"İki tane yüzü kapalı adam bıçak ve silahla bizi gasp etti"

Atölyede işçi olduğunu belirten İbrahim Kayan, hırsızların yakalanıp altınların kendisine teslim edilmesini istedi. Kayan, "Külçe altınlar bize geldikten sonra bilezik yaptık. Teslim etmek üzere aşağı iniyorduk. İki tane yüzü kapalı adam bıçakla ve silahla bizi darp etti. Daha sonra altınları alıp kaçtılar. Mağduruz, zor durumdayız. Bir an önce bu hırsızların bulunmasını istiyoruz. Emniyetten, valilikten ricamız mağduruz, bu hırsızların bulunmasını istiyoruz. Altınlar bizim değil, biz atölyeciyiz, çalışanız. Altınların bulunup sahibine teslim edilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.