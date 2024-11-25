Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı

İki ülke anlaştı! Aylardır devam eden savaşın bitmesi artık an meselesi

 Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 2 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek

Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 400 bin kişinin borcu siliniyor

 Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış

7 kişiyi öldüren cani, katliama aylar öncesinden hazırlanmış
10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu

10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat gönderen müdür için suç duyurusu

Şanlıurfa'da 15 Milyon TL Değerinde Altın Gaspı

Şanlıurfa'da 15 Milyon TL Değerinde Altın Gaspı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da maskeli iki hırsız, kuyumcudan alınan 5 kilogram altın bileziği, bıçak ve silah tehdidiyle gasp etti. Polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa'da 15 milyon TL değerinde 5 kilogram altın, maskeli 2 hırsız tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızların yakalanması için polis ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece 23.30 sıralarında Eyyübiye ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Divanyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 kilogram külçe altın kuyumcudan alınarak atölyede bileziğe dönüştürüldü. Atölye çalışanı İbrahim Kayan ve kardeşi Muhammed Kayan işlenerek hazırlanan bilezikleri sahibine teslim etmek üzere merdivenlerden aşağı indi. Bu sırada güvenlik kamerasının olmadığı merdivenler üzerinde, yüzlerinde maske olan silahlı ve bıçaklı 2 kişi tarafından darp edilerek gasp edildi. 15 milyon TL değerindeki altın bilezikleri çalan hırsızlar, motosiklete binerek uzaklaştı.

"İki tane yüzü kapalı adam bıçak ve silahla bizi gasp etti"

Atölyede işçi olduğunu belirten İbrahim Kayan, hırsızların yakalanıp altınların kendisine teslim edilmesini istedi. Kayan, "Külçe altınlar bize geldikten sonra bilezik yaptık. Teslim etmek üzere aşağı iniyorduk. İki tane yüzü kapalı adam bıçakla ve silahla bizi darp etti. Daha sonra altınları alıp kaçtılar. Mağduruz, zor durumdayız. Bir an önce bu hırsızların bulunmasını istiyoruz. Emniyetten, valilikten ricamız mağduruz, bu hırsızların bulunmasını istiyoruz. Altınlar bizim değil, biz atölyeciyiz, çalışanız. Altınların bulunup sahibine teslim edilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İddialı dizi 6. bölümde final yaptı, usta oyuncu özür diledi
img

Teğmenlerin komutanı görevden alındı, veda mesajı dikkat çekti
img

Beyza'nın şiddet itirafı ağlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Niğde okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Niğde okul yok mu (Valilik Açıklaması)? 26 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Samsun okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Samsun okul yok mu (Valilik Açıklaması)? 26 Kasım Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? İstanbul okullar tatil mi? 26 Kasım Salı İstanbul okul yok mu (Valilik Açıklaması)? BUSKİ Bursa su kesintisi! 25-26 Kasım Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 25 Kasım Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? Kızıl Goncalar 28. bölüm tek parça, full izle NOW TV! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 25-26 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızıl Goncalar 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? KOSKİ Konya su kesintisi! 25-26 Kasım Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.