Şanlıurfa'da 14 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 14 kilo 350 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 14 kilo 350 gram skunk maddesi ele geçiren ekipler, 2 kişiyi de gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA