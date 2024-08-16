Şanlıurfa'da 14 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kilo 250 gram skunk ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışı ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerce belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 14 kilo 250 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA