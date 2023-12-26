Şanlıurfa'da 13 araç sürücüsüne 77 bin 696 lira para cezası uygulandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce huzur ve güven ortamının devamlılığı, aranan kişilerin yakalanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla kent genelinde başlatılan denetimler sürüyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen uygulamada çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli yakalandı. Denetlenen 126 araçtan 13'nün sürücüsüne toplam 77 bin 696 lira para cezası uygulandı, 1 araç trafikten men edildi. - ŞANLIURFA