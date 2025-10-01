Haberler

Şanlıurfa'da 1240 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyon sonucunda bin 240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Olayla ilgili şüpheli olan şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
