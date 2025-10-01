Şanlıurfa'da 1240 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyon sonucunda bin 240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bin 240 paket sigara ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar neticesinde bin 240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli olan şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa