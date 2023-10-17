Şanlıurfa'da 12 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda cezaevi firarisi M.K., jandarma kontrol noktasında yakalandı. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada ise ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Şanlıurfa'da 12 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi, jandarma tarafından yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede hakkında mala zarar verme, parada sahtecilik, uyuşturucu ticareti gibi 12 ayrı suç kaydı bulunan cezaevi firarisi M.K. jandarma kontrol noktasında tespit edildi. Dur ihtarına uymayarak otomobil ile kaçmaya çalışan şahıs, yapılan takip sonucunda yakalandı. M.K.'nın üzerinde ve kullandığı otomobilde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. M.K. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA