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Şanlıurfa'da 12 Aranan Şahıs Yakalandı

Şanlıurfa'da 12 Aranan Şahıs Yakalandı
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Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında kasten adam öldürme ve dolandırıcılık gibi suçlardan hapis cezası bulunan 12 şahsı yakaladı. Zanlılar cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'da aralarında kasten adam öldürme suçunu işlediği gerekçesiyle 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın da bulunduğu 12 aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada aralarında kasten öldürme suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs, 20 ayrı dolandırıcılık dosyasından 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 9 yıldır aranan 1 şahıs, 9 ayrı hırsızlık dosyasından 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 8 yıldır aranan 1 şahıs ile çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 9 şahıs olmak üzere 12 şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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