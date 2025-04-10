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Şanlıurfa'da 11 Yıl Önce Kaybolan Kız Çocuğunun Ölümüyle İlgili 13 Kişi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da 11 Yıl Önce Kaybolan Kız Çocuğunun Ölümüyle İlgili 13 Kişi Gözaltına Alındı
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Şanlıurfa'da 11 yıl önce cesedi çuvala sarılı halde bulunan 6 yaşındaki Zehra Topdağ'ın ölümünü araştıran güvenlik güçleri, aralarında aile üyelerinin de bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. Olay, 2014 yılında gerçekleşmişti.

Şanlıurfa'da 11 yıl önce cesedi çuvala sarılı halde bulunan 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili aralarında anne, baba, üvey anne, amcalar ile ağabeyin de olduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Olay, 25 Ocak 2014 tarihinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Akdilek Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, evlerinin avlusunda oyun oynayan 6 yaşındaki Zehra Topdağ, aniden ortadan kayboldu. Küçük kızı bulmak için mahalleliyle birlikte jandarma ve arama kurtarma ekipleri de devreye girdi. Ertesi gün ise cesedi evin 10 metre ilerisinde çuvala sarılı halde bulundu. Cinayeti çözmek için özel bir ekip kuruldu. Bu süre zarfında bir çok kişi gözaltına alındı fakat cinayet zanlısı ya da zanlıları bir türlü tespit edilemedi.

Olaydan 11 yıl sonra aile fertleri gözaltına alındı

Güvenlik güçleri, cinayetin üzerinden geçen 11 yılın ardından çalışmalarını sürdürmeye devam etti. Yeni delillere ulaşan ekipler, aralarında baba Halil T. ve anne Amşe ile üvey anne Ceylan T.'nin de olduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların küçük kızın ailesinden İsmail T., Cuma T., Hasan T., Halit T., Hüseyin T., Mustafa T., İşhade T., Kadriye T., Zeynep T. ve Fovaz T. olduğu öğrenildi. Zanlıların sorgularının devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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