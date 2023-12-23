Şanlıurfa'da 11 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma tarafından durdurulan bir otomobilde 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, silah ve mühimmat kaçakçılığına karşı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 11 ruhsatsız tabanca, 15 şarjör ile 200 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Araç içerisinde yakalanan 3 şüpheli, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA