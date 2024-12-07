Şanlıurfa'da 11 kilo 750 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan bir operasyonda 11 kilo 750 gram skunk ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA