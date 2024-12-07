Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı

İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı

 İstanbul'da 14 katlı binadaki patlama anı kamerada

14 katlı binadaki patlama anı kamerada

 Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar

Esad'ın canını sıkan gelişme! İki yönden de saldırıyorlar
Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz

Babacan'dan çarpıcı Suriye analizi: Türkiye'nin 2 seçeneği var

Şanlıurfa'da 11 Kilo 750 Gram Skunk Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 11 Kilo 750 Gram Skunk Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 11 kilo 750 gram skunk madde ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da 11 kilo 750 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan bir operasyonda 11 kilo 750 gram skunk ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
img

Bu kez Türk medyasına konuştu! Heyet Tahrir Şam liderinden kritik mesajlar
img

Salih Müslim'den Suriye'yi adım adım ele geçiren örgüte çağrı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır? Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi! Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi! Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir? Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi! Yeni Japonya Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul kimdir? Oğuzhan Ertuğrul hayatı ve biyografisi! 7 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 7 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram kapatıldı mı? Discord açıldı mı 7-8 Aralık?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.