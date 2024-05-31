Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da 10 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerce düzenlenen bir operasyonda, 10 kilo 600 gram skunk uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da 10 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerce düzenlenen bir operasyonda, 10 kilo 600 gram skunk uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Narkotik 3.Sayfa Güncel Haberler

Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu

Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu

 Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış

Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış

 Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü

 Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title