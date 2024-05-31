Şanlıurfa'da 10 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerce düzenlenen bir operasyonda, 10 kilo 600 gram skunk uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa'da 10 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerce düzenlenen bir operasyonda, 10 kilo 600 gram skunk uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA