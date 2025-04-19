Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Türkiye için alarm zilleri çalıyor

Erdoğan'ın "Felaket" olarak nitelediği tehlike artık kapımızda
Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı

Tutuklanan daire başkanının kasasından külçe külçe altın çıktı
Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti

Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti

Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da 1 Terörist Teslim Oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da PKK-KCK/YPG-PYD terör örgütünde faaliyet gösteren bir terörist, jandarma ve MİT'in yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu teslim oldu. Teröristin, Suriye'de Türk birliklerine yönelik saldırılarda kullanılmak üzere ağır silah eğitimi aldığı belirlendi.

Şanlıurfa'da 1 terörist teslim oldu

ŞANLIURFA - Suriye bölgesinde PKK-KCK/YPG-PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 terörist, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı tarafından yürütülen başarılı ikna çalışmaları sonucunda teslim oldu.

Türkiye'den örgüte katılarak Suriye'ye gönderildiği öğrenilen teröristin ağır silah eğitimi alarak Suriye'deki çeşitli bölgelerde görevlendirildiği belirlendi. Örgütün sözde sabotajcılarından olduğu öğrenilen teröristin Suriye'deki harekat alanında bulunan Türk birliklerine yönelik havadan saldırı gerçekleştirmek amacıyla kullanılan kamikaze dron kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütlerine yönelik devam eden çalışmalarda 2025 yılı içerisinde örgütten kaçarak teslim olan terörist sayısının 5'e ulaştığı vurgulandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.