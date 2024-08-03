Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da 1 Milyon Liralık Bakır Kabloları Çalan Şüpheliler Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da faaliyet gösteren bir elektrik firmasına ait trafo binası ile bir tekstil firmasına ait sistem odasındaki piyasa değeri 1 milyon lira olan bakır kabloları çalan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerin yanında suçta kullanılan malzemeler, hırsızlıkta kullanılan bir otomobil ve bir adet tabanca ele geçirildi. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da fabrikalardaki piyasa değeri 1 milyon lira olan bakır kabloları çalan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ile OSB Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir elektrik firmasına ait trafo binası ile bir tekstil firmasına ait sistem odasındaki piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 163 TL olan 20 bin 100 metre uzunluğundaki bakır kabloları çalan zanlıları yakalamak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada olayının şüphelilerinin Ö.F. ve İ.E. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla şüpheliler ile birlikte suçta kullanılan malzemeler, hırsızlıkta kullanılan 1 otomobil ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Jandarma Güvenlik Hırsızlık Adliye 3.Sayfa Güncel Haberler

İmamoğlu'dan tartışma yaratacak iddia: MHP'li oldukları için bir tek o belediyeye para göndermediler

İmamoğlu'dan tartışma yaratacak iddia: MHP'li oldukları için bir tek o belediyeye para göndermediler

 Genç kızın ağabeyleri tarafından katledildi, kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Genç kızın ağabeyleri tarafından katledildi, kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

 Haniye'nin cenazesine katılmayan Mahmud Abbas tepkilerin odağında

Haniye'nin cenazesine katılmayan Mahmud Abbas tepkilerin odağında

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Kardeşini gözünü kırpmadan silahla vurdu! O anlar kamerada

Kardeşini gözünü kırpmadan silahla vurdu! O anlar kamerada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title