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Şanlıurfa'da 1 kilo 600 gram skunk ele geçirildi

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 1 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şanlıurfa'da 1 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, belirlenen bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda, 1 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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