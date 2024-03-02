Şanlıurfa'da 1 kilo 600 gram skunk ele geçirildi
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 1 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Şanlıurfa'da 1 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, belirlenen bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda, 1 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA