Şanlıurfa'da 1,5 Ton Çalıntı Antep Fıstığı Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma tarafından durdurulan araçtan 1,5 ton çalıntı Antep fıstığı çıktı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ile Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, içerisinde 1,5 ton yaş Antep fıstığı ele geçirdi. Yapılan araştırmada fıstıkların TİGEM sahası içerisinde bulunan ağaçlardan toplanarak çalındığı tespit edildi. Fıstıkları TİGEM yetkililerine teslim eden ekipler, S.Z. ve F.Z. isimli şahısları gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA