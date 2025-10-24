Haberler

Şanlıurfa Cezaevinde Gıda Zehirlenmesi: 18 Hükümlü Hastaneye Kaldırıldı

Şanlıurfa Cezaevinde Gıda Zehirlenmesi: 18 Hükümlü Hastaneye Kaldırıldı
Güncelleme:
Şanlıurfa T Tipi Kapalı Cezaevi'nde 18 hükümlü, yemeklerinden kaynaklanan gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen hükümlülerin durumunun ciddiyeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa T Tipi Kapalı Cezaevi'nde 18 hükümlü, gıda zehirlemesi şüphesiyle hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, cezaevindeki bir koğuşta kendi yemeklerini yapan hükümlüler, yedikleri yemekten bir süre sonra mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri yaşadı. Durumu gardiyanlara bildiren hükümlüler için cezaevine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, zehirlenen 18 hükümlüyü ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastane çevresinde jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
