Şanlıurfa 3. sayfa: Şanlıurfa'da inşaattan düşen işçi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Şanlıurfa gelişmesine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde inşaatta geçirdiği iş kazası sonucu ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde inşaatta geçirdiği iş kazası sonucu ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre, yapımı devam eden bir binanın inşaatında çalışan Ö.D. geçirdiği iş kazası sonucu ağır yaralandı. Yaralı işçi, Suruç Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Şanlıurfa 3. sayfa: Şanlıurfa'da inşaattan düşen işçi yaralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.