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Şanlıurfa haber... Şanlıurfa'da Starlink uyduları gökyüzünde süzüldü

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa haber... - Şanlıurfa'da Starlink uyduları gökyüzünde süzüldü Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX'in uyduları, Şanlıurfa'da vatandaşlar tarafından gökyüzünde süzülürken görüntülendi.

- Şanlıurfa'da Starlink uyduları gökyüzünde süzüldü

ŞANLIURFA - Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX'in uyduları, Şanlıurfa'da vatandaşlar tarafından gökyüzünde süzülürken görüntülendi.

Akşam saatlerinde Şanlıurfa'da gökyüzünde görülen ve birbiri ardından ilerleyen ışık dizinleri merak uyandırdı. Birçok vatandaş gökyüzünde gördüğü sıralı cisimlerin ne olduğu ile ilgili çeşitli yorumlar yaptı. Şanlıurfa'nın yanı sıra çevre illerde de görülen Starlink uyduları, vatandaşlar tarafından cep telefonları kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - 3. Sayfa

Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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