Şanlıurfa 3. sayfa haberleri: Şanlıurfa'da otomobil koyun sürüsüne daldı: 20 koyun telef oldu 3. Sayfa Haberleri Şanlıurfa bölgesinden gelen habere göre Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde gece yola çıkan koyun sürüsünü fark edemeyen sürücü otomobiliyle koyun sürüsüne daldı, kazada 20 koyun telef oldu. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde gece yola çıkan koyun sürüsünü fark edemeyen sürücü otomobiliyle koyun sürüsüne daldı, kazada 20 koyun telef oldu. Kaza gece geç saatlerde Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı kırsal Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen hafif ticari araç, gece karanlıkta yola çıkan koyun sürüsünün arasına daldı. Yaşanan olayda ortalık adeta savaş alanına dönerken, çarpmanın etkisiyle savrulan koyunlardan 20'si telef olurken 17'si yaralandı. Kazada araç sürücüsü ise hafif sıyrıklarla yaralandı. Koyun sürüsüne dalan araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. - ŞANLIURFA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şanlıurfa Tragger Gölcük 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Şanlıurfa 3. sayfa haberleri: Şanlıurfa'da otomobil koyun sürüsüne daldı: 20 koyun telef oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.