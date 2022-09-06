Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa 3. sayfa haberi... Şanlıurfa'da terör operasyonu: 3 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa 3. sayfa haberi... Şanlıurfa'da terör operasyonu: 3 gözaltı

Gelen Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa'da düzenlenen terör operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da düzenlenen terör operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/YPG terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve sosyal medya üzerinde örgüt lehine paylaşımda bulundukları belirlenen 3 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Kent merkezinde düzenlenen operasyonda her 3 şahıs da gözaltına alındı.

Zanlılar emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title