Şanlıurfa 3. sayfa haberi... Şanlıurfa'da 5 kilo 650 gram esrar ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Edinilen Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa'da durdurulan iki otomobilde 5 kilo 650 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şanlıurfa'da durdurulan iki otomobilde 5 kilo 650 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde kent girişinde durdurdukları iki araçta arama yaptı. Yapılan aramada 5 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Narkotik 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Şanlıurfa 3. sayfa haberi... Şanlıurfa'da 5 kilo 650 gram esrar ele geçirildi - Haberler

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