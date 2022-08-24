Şanlıurfa 3. sayfa haberi | Ceylanpınar'da 114 kök kenevir ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Şanlıurfa 3. sayfa haberi... Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir evin bahçesinde ekili halde 114 kök kenevir ele geçirildi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir evin bahçesinde ekili halde 114 kök kenevir ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Muratlı Jandarma Karakolu ekipleri, Düzova Mahallesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda evin bahçesinde ekili vaziyette 114 kök kenevir ele geçirildi. Ev sahibi A.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ceylanpınar Şanlıurfa Hisarcık Kenevir 3. Sayfa Haberler

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