Üye Girişi
Haberler

Saniyelerle ölümden döndüler...İterek götürdükleri araca kamyonet böyle çarptı

Güncelleme:
Abone Ol

Arıza yaptığı için 2 kişi tarafından itilerek götürülen araca kamyonet çarptı. Aracı itmeye çalışan 2 genç saniyelerle ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Saniyelerle ölümden döndüler...İterek götürdükleri araca kamyonet böyle çarptı

BURSA - Arıza yaptığı için 2 kişi tarafından itilerek götürülen araca kamyonet çarptı. Aracı itmeye çalışan 2 genç saniyelerle ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, İnegöl-İsaören Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Arıza yaptığı için 2 kişi tarafından itilerek götürülen araca, kamyonet çarptı. Aracı itmeye çalışan 2 genç saniyelerle ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title