Saniyeler içinde 2 milyon dolarlık mücevher çaldılar

ABD'nin New York kentindeki bir kuyumcu, soyguncuların hedefi oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda maskeli 4 hırsız, hızlı adımlarla kuyumcuya geldi. Aralarından biri kapıda durup etrafı kontrol ederken, diğerleri içeri girip çekiçle tezgahların camlarını kırdı. Hırsızlar içeri girdikten sonra 20 saniye içerisinde 2 milyon dolar değerindeki mücevherleri çantalara doldurarak kayıplara karıştı. Hırsızların peşine düşen New York polisi, olayla ilgili bilgisi olanların polise başvurmasını istedi. - NEW YORK