Saniyeler içinde 2 milyon dolarlık mücevher çaldılar ABD'nin New York kentinde hırsızlar, girdikleri kuyumcumdan 20 saniye içinde 2 milyon dolar değerindeki mücevherleri çalarak kayıplara karıştı. ABD'nin New York kentinde hırsızlar, girdikleri kuyumcumdan 20 saniye içinde 2 milyon dolar değerindeki mücevherleri çalarak kayıplara karıştı. ABD'nin New York kentindeki bir kuyumcu, soyguncuların hedefi oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda maskeli 4 hırsız, hızlı adımlarla kuyumcuya geldi. Aralarından biri kapıda durup etrafı kontrol ederken, diğerleri içeri girip çekiçle tezgahların camlarını kırdı. Hırsızlar içeri girdikten sonra 20 saniye içerisinde 2 milyon dolar değerindeki mücevherleri çantalara doldurarak kayıplara karıştı. Hırsızların peşine düşen New York polisi, olayla ilgili bilgisi olanların polise başvurmasını istedi. - NEW YORK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tam Gemi Şok Denemeleri New York 3. Sayfa Haberler

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