Sandıklı'da otomobil refüje devrildi: 2 yaralı - Haberler

Afyonkarahisar'ın sandıklı ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu belirtilen otomobil refüje devrildi. kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza dün gece geç saatlerde Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 50'inci kilometresinde Başağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet K. yönetimindeki 06 CFM 544 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Kazada otomobil şoförü Mehmet K. ve ön koltukta yolcu olarak bulanan 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otomobilin ön camından çıkartılarak tedavi için Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer yandan 0.70 promil alkollü olduğu tespit edilen Mehmet K.'nin sürücü belgesine 6 ay el konurken, 0.50 promilin üzerinde alkollü araç kullandığı için bin 823TL idari para cezası uygulandı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa