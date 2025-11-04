Sandıklı'da Huzur ve Asayiş Denetimi
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polis, 171 şahıs ve 106 araç üzerinde denetim gerçekleştirdi. 3 araca toplam 8 bin 848 TL idari para cezası kesildi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polis tarafından 'huzur ve asayiş' denetimi yapıldı.
Gerçekleştirilen faaliyet ile ilgili Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlçede yapılan denetimlerde 171 şahıs, 106 araç sorgusu yapılmıştır. Denetimler sonucunda 3 araca 8 bin 848 TL idari para cezası kesildi. Çalışmalarımız titizlikle ve özverili bir şekilde devam etmektedir" dedi. - AFYONKARAHİSAR