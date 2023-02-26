Sandalyeden düşen şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Samsun'da sandalyeden düşerek yaralanan şahıs, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Samsun'da sandalyeden düşerek yaralanan şahıs, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Çarşamba ilçesinde yaklaşık bir ay önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin önünde otururken sandalyeden düşen Yaşar K. (45) yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Yaşar K., yapılan müdahalelere rağmen olaydan bir ay sonra hayatını kaybetti. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çarşamba Samsun 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Sandalyeden düşen şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.