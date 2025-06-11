Sandalyeden Düşen Adam Ağır Yaralandı

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Konya'da bir tamirhanede oturduğu sandalyeden düşerek başını çarpan 63 yaşındaki N.T. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralı adamın durumu kritik.

Sandalyeden düşen adam ağır yaralandı

KONYA - Konya'da tamirhanesinde sandalyeden düşerek başını çarpan adam ağır yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Çiftegöl Sokak üzerinde bulunan bir tamirhanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sandalyede oturan N.T. (63), dengesini kaybederek düştü. Düşmenin etkisi ile kafasını yere çarpan N.T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı N.T. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan N.T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - 3.Sayfa
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