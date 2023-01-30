Sancaktepede kumar oynanan kıraathaneye polis baskını 3. Sayfa Haberleri Sancaktepede kumar oynanan kıraathaneye polis baskın yaptı. Sancaktepede kumar oynanan kıraathaneye polis baskın yaptı. Düzenlenen baskında, kumar oynadığı tespit edilen 4 kişi ile kumar oynanmasına imkan sağlayan iş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Veysel Karani Mahallesi Ulu Gazi Caddesinde yer alan bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi edinilmesi üzerine adrese 29 Ocak tarihinde polis baskın düzenledi. İçeride bulunan 4 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Masa üzerinde 530 TL nakit para, bir deste iskambil kağıdı da olduğu görüldü. Kıraathanede kumar oynadığı belirlenen 4 şahsa, kumar oynamak suçundan idari para cezası işlemi uygulandı. İş yeri sahibi B.B. isimli şahıs hakkında kumar oynaması için imkan ve yer sağlama suçundan adli işlem yapılmıştır. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Sancaktepe 3. Sayfa Haberler

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