Sancaktepe ve Eyüpsultan'da 82 parça tarihi eser ele geçirildi İstanbul'un Eyüpsultan ve Sancaktepe ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda sikke, antik testi be yüzüklerin de aralarında bulunduğu toplam 82 tarihi eser ele geçirildi.

Sancaktepe ve Eyüpsultan'da 82 parça tarihi eser ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'un Eyüpsultan ve Sancaktepe ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda sikke, antik testi be yüzüklerin de aralarında bulunduğu toplam 82 tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçlarına yönelik bir dizi çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde Sancaktepe ve Eyüpsultan'da tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı belirlenen 2 adres takibe alındı. Söz konusu adreslere yönelik 18 Nisan ve 3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına altına alındı. Baskın yapılan adreslerde 42 tarihi para sikke, 4 tarihi kase ve antik testi, bir yüzük, 4 kandil, bir ok ucu ve 30 parça kültürel objeden oluşan toplam 82 tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen eserlerin, yapılan incelemelerin ardından İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.

Operasyon neticesinde yakalanan şüpheli şüphelilerin ise "2863 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan haklarında yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi.