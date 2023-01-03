Sancaktepe TEM'de feci kaza: Yolcu otobüsü çarptı, metrelerce savrularak hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Sancaktepe TEM otoyolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa yolcu otobüsü çarptı. Sancaktepe TEM otoyolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza saat 13.30 sıralarında Sancaktepe TEM otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet K. isimli vatandaş TEM otoyolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada 34 SN 044 plakalı yolcu otobüsünün çarpması ile metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri otoyol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yerde yatan vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası olay yeri inceleme ekipleri çalışma yürüttü. Otoyol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı. Otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa TEM Otoyolu Sancaktepe 3. Sayfa Haberler

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