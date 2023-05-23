Sancaktepe'deki 'Halı' cinayetindeki sanık hakkında müebbet hapis talebi

Çamaşırların üzerine halı suyu damladığı için komşusunun oğlunu öldürmüştü

İSTANBUL - Sancaktepe'de halı yüzünden çıkan tartışma sonucunda 24 yaşındaki Muhammet Ali Ebik'i silahla vurarak öldüren şüpheli hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istenirken baba Adem Ebik'e karşı ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Sancaktepe'de 9 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen olayda, balkonda asılı olan yıkanmış halının suyunun akmasından rahatsız olan kiracı Refai K.(38), üst katında oturan ev sahibiyle tartıştı. Önce baba Adem Ebik'i silahla kolundan yaralayan şüpheli, ardından üst kattaki Adem Ebik'in evine girerek 24 yaşındaki oğlu Muhammet Ali Ebik'i silahla göğsünden vurdu. Kanlar içinde yere yığılan genç hayatını kaybetti. Cinayete ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheli Refai K., 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çamaşırların üzerine su damladığı için ateş etti

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Refai K.'nın Adem Ebik'in kiracısı olduğu, olay günü anne A. Ebik'in yıkadığı halı ve kilimleri balkona astığı, bu sırada alt komşusu Refai K.'nın eşinin de balkona çamaşır astığı ve çamaşırların üzerine su damladığı ifade edildi. Refai K.'nın 1 ay önce kira artışı yüzünden Adem Ebik ile tartıştığı ve halıları kasıtlı olarak asıldığını düşünerek sinirlendiği ve asılı halıları aşağı çekerek düşürdüğü, Adem Ebik'in Refai K.'yı uyarması üzerine sinirlenip ruhsatlı silahıyla Adem Ebik'e doğru 3-4 el ateş ederek yaraladığı kaydedildi.

"Babamı bırak bana gel"

İddianamede, Muhammet Ali Ebik'in ise "Babamı bırak bana gel, ne yapacaksan bana yap" demesi üzerine Refai K.'nın üst kata çıkarak birçok kez ateş edip Muhammet Ali Ebik'in ölümüne neden olduğu ifade edildi. Öte yandan, Adem Ebik'in apartman girişinde Refai K. ile karşılaştığı ve ağır tahrik altında Refai K.'yı yumruk ve tekmelediği belirtildi.

Oğlunun ölümüne neden olan kiracısını darp eden baba hakkında hapis istemi

İddianamede, baba Adem Ebik'in Refai K.'ya karşı 'Kasten yaralama' suçundan 1 aydan 9 aya kadar hapsi istendi. Refai K.'nın ise Muhammet Ali Ebik'e karşı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması istenirken baba Adem Ebik'e karşı 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.