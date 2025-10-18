Haberler

Sancaktepe'de Yol Verme Tartışmasında İki Sürücüye Cezalar Kesildi

Sancaktepe'de yol verme meselesi yüzünden tartışan iki sürücüye idari para cezası uygulanırken, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

Sancaktepe'de yol verme meselesi nedeniyle aralarında tartışma çıkan ve trafik akışını engelleyen iki sürücüye, idari para cezası uygulanarak, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce yol verme meselesi nedeniyle tartışma yaşayan iki araç sürücüsünün trafik akışını engellemesi ile ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi'nde bir ticari taksi sürücüsü ile farklı bir araç sürücüsünün arasında yol verme meselesi nedeniyle yaşanan tartışmada trafik akışının engellendiği belirlenerek ticari taksi sürücüsü N.P. ile diğer araç sürücüsü K.G. araçları ile yakalandı.

Ticari taksi sürücüsü N.P.'ye yönelik, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 'trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek', 'aniden duraklamak' ve 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden, diğer araç sürücüsü K.G.'ye yönelik ise 'trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek', 'aniden duraklama', 'yayanın trafiği tehlikeye düşürecek şekilde karayolunu saygısızca kullanması' ve 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden trafik idari para cezası uygulandı.

Her iki sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldığı da öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
