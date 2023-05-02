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Sancaktepe'de yangın çıkan mobilya atölyesi havadan görüntülendi

Sancaktepe'de yangın çıkan mobilya atölyesi havadan görüntülendi

3. Sayfa Haberleri

Sancaktepe'de 4 katlı mobilya atölyesinde yangın çıktı.

Sancaktepe'de 4 katlı mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yangın çıkan mobilya atölyesi havadan görüntülendi

Sancaktepe'de Osmangazi Mahallesinde bulunan 4 katlı mobilya atölyesinde binanın çatısında saat 16.10 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri atölyedeki yangına kısa sürede müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Öte yandan, yanan atölye havadan görüntülendi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sancaktepe Osmangazi 3. Sayfa Haberler

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