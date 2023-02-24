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Sancaktepe'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Sancaktepe'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs tutuklandı

Sancaktepe'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sancaktepe'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve şüpheli şahısların yakalanarak suçların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde 12 Şubat 2023 tarihinde saat 01.50 sıralarında Sancaktepe Mevlana Mahallesinde uygulama yapan görevliler, şüphe üzerine bir şahsı durdurdu. Kimlik bilgileri tespit edilen N.D. isimli şahsa yönelik yapılan aramada; 31.30 gr bonzai, 2.61 gr satışa hazır halde bonzai, 1.080 TL para ele geçirildi. N.D. isimli şahsın aynı mahallede bulunan ikamet adresinde yapılan aramalarda ise 2.59 gr bonzai, 18.45 gr skunk, 20 adet şeffaf poşet ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sancaktepe 3. Sayfa Haberler

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